Béatrice BECHARD

Pharmacien + ESCP j'ai exercé à l'officine et en pharmacie hospitalière puis je me suis orientée vers l'industrie pharmaceutique où, depuis 25 ans, j'ai acquis des compétences Marketing - Directeur des ventes - directeur relations et service client / Call center

PSAD Assistance respiratoire à Domicile

Developpement strategique marketing et commercial France Europe USA Asie Canada Amerique du sud Industrie Agroalimentaire et cosmetique bio solidaire bio équitable.

Passionnée par la naturalité, le rééquilibre de l'organisme grâce aux plantes, connues ou encore inconnues, je participe au développement commercial d'une entreprise nichée dans le Luberon qui formule, développe et commercialise des compléments alimentaires originaux naturels et BIO.



Mes compétences :

Commercial

Management

Pharmaceutical industry

Formation

Marketing

Pharmacien

Industrie pharmaceutique

Stratégie d'entreprise

Hôpital

Agroalimentaire

Pharmacie