Jean-François GILLY

Compétences

10 ans d' expérience

connaissances solides du département hébergement de l'hôtellerie ** *** ( 60 à 210 unités)

gestion des réservations individuels, T.O, agences et groupes jusqu'à la facturation des différents prestatataires hôteliers

Etude, suivi et facturation des dossiers clients

participation active à la commercialisation de l'établissement hôtelier

gestion des comptes clients, créanciers et débiteurs

Comptabilité journalière d'exploitation

Gestion d'un personnel composé de 6 à 8 personnes

compétences informatiques et maîtrise de nombreux logiciels hôteliers