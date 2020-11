Aurélie GILLY

Avec une expérience de 14 ans dans l'hôtellerie, je me lance de nouveaux défis en faisant une formation pour obtenir des compétences en décoration d'intérieur. Je serai ravie de pouvoir partager toutes mes compétences dans ces domaines en me lançant dans une nouvelle aventure. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi commercial et administratif

Statistiques

Gestion de contrats

Team Management

Microsoft Excel

Microsoft Word

Accueil des clients

DUERP

Gestion événementielle