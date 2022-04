Logisticien à la retraite. Je m’appuie sur une expérience professionnelle de 25 années dans les domaines des achats/approvisionnements et de la gestion des flux logistiques.



Je remercie Mr Genevay et Mr Janoueix pour la confiance qu'ils m'ont accordés et qui m'ont permis d'atteindre cette retraite si désirée.



Mes compétences :

Carrelet

Pêche

Jardinage

Boules