Jean-Francois GIRARD

Titulaire du diplôme supérieur du notariat obtenu en juin 2010, à la suite d'un Master 2 droit notarial obtenu à l’université PARIS X NANTERRE, j'exerce depuis 2007 la fonction de notaire-assistant.



J'ai exercé successivement dans diverses études dans la région parisienne puis bordelaise. Durant ces années passées, j'ai occupé divers postes à responsabilité dans divers domaines du droit et j'ai eu à encadrer des collaborateurs dans mes services.



J’ai été nommé Notaire par arrêté de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 22 octobre 2019 et ai prêté serment au Tribunal de Grande instance d’ANGERS le 18 novembre 2019.



L’étude se trouve à BEAUPRÉAU-EN-MAUGES.



Je vous invite à consulter le site internet de l'office :

www.etude-girard-beaupreau.notaires.fr



au plaisir de vous rencontrer !



Jean-François Girard



