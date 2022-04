Jean-François GLYZE

Travaillant depuis près de 26 ans dans le milieu bancaire, je suis actuellement responsable d'unité au sein des services bancaires de la banque de détail en charge des Successions. Ce poste me permet de manager actuellement une dizaine de personnes.

Je souhaite évoluer en intégrant si possible un nouvel environnement professionnel dans lequel je pourrais capitaliser mon expérience riche et variée et amener ma force de travail, mon adaptabilité et ma rigueur reconnues.



Mes compétences :

Management

Organisation du travail

Gestion des risques

Accompagnement du changement

Adaptabilité et esprit d'initiative

Rigueur au travail

Force de travail