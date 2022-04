Jean-François GLEYZE

SITE WEB : http://www.jfgleyze.fr

CV au format pdf : http://www.jfgleyze.fr/CV.pdf



Designer, géographe et ingénieur polytechnicien de formation, je travaille en tant que designer numérique, designer graphique et illustrateur indépendant.



COMPÉTENCES

– interfaces : conception UX/UI, scénarios d’usages, formalisation graphique, recommandations pour le développement et l’intégration multimédia, veille et prospective

– visualisation de données : expertise statistique, sémiologie, formalisation graphique, communication (papier et écran)

– graphisme : communication, identité visuelle, édition papier et édition numérique

– illustration : communication, documentation scientifique, scénographie, décors, dessin d’architecture, édition pour les enfants

– écriture : communication, rédaction, correction ortho/typo

– veille et formation : design numérique, graphisme, analyse et à la représentation des données

– direction artistique et conseil dans toutes les étapes des projets de design numérique et graphique



SECTEURS

– cartographie et représentation d’informations

– médiation culturelle et communication

– pédagogie et vulgarisation scientifique

– univers du jeu et des serious games

– édition, presse et jeux pour enfants



OUTILS

– suite Adobe

– programmation en C, Java, Flash, Processing et Arduino

– HTML et CSS



FORMATION

– designer : diplôme de créateur industriel de l’ENSCI – Les Ateliers

– géographe :doctorat de géographie de l’université de Paris VII / master 2 d’ingénieur géographe de l’ENSG

– ingénieur : master 2 de statistique théorique et appliquée de l’université de Paris VI / diplôme d’ingénieur de l’école polytechnique



