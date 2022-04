Jean-François GODART

Passionné de spéléologie et de sports de pleine nature, ma passion est naturellement devenue mon métier. Mon engagement dans le tissu associatif m'a permis de conforter mon expérience personnelle. Après quelques années au sein de la jeunesse et sports des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'animateur sportif, j'ai occupé la fonction de Conseiller Technique Départemental de Spéléogie au sein du Comité Spéléo 64 et cela durant presque 20 ans. J'ai assuré bénévolement la responsabilité des secours en spéléologie de 2001 à 2010 en tant que Conseiller Technique du Préfet. Après plus de 30 ans d'engagement fédéral, j'ai obtenu la confiance des maires de Sainte-Engrâce, d'Aramits et d'Arette pour la mise en oeuvre de la valorisation touristique de la salle souterraine de La Verna. Désireux d'aller jusqu'au bout de cette aventure, je découvre aujourd'hui la vie d'un chef d'entreprise.



Mes compétences :

Développement Durable

Tourisme

Formation