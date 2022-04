Jean-François GONTIER

Actuellement Chef de Projet en réévaluation de sûreté d'une chaufferie nucléaire embarquée, j'ai été précédemment chargé d'affaires en études de sûreté (études neutroniques, radioprotection et sûreté) sur un coeur de rechange d'un réacteur nucléaire.

J'ai également une expérience de 5 ans en exploitation et essais sur plusieurs installations nucléaires

20 ans d'expérience dont 19 à AREVA TA (Technicatome), dont 7 ans en management de Projet, 7 ans en études de sûreté et 5 ans en exploitation et essais.



Mes compétences :

Ingénieur d'affaire

Management de projet