Je suis Jean François GOUBIL, 52 ans retraité de la Gendarmerie après presque 30 ans de service.

Ma carrière a été ponctuée de séjours en Outre Mer (DOM et TOM), de mandats au profit des Nations Unies (Bosnie, Kosovo, République Démocratique du Congo) et du Ministère des Affaires Etrangères (Algérie, Irak).

J'habite Sant-Nazaire en Loire Atlantique.

Je suis agent commercial inépendant apporteur d'affaires.

J'ai trois fournisseurs dans la Biscuiterie, la fleur de sel, le Bordeaux et le Champagne.

Ma particularité est de personnaliser le support de ces différents produits pour les professionnels comme les particuliers.

Je cherche à présent des contacts pour commercialiser le Bordeaux et le Champagne avec étiquettes personnalisées.

J'ai une deuxième activité qui est en même temps ma passion: directeur de séjours de vacances. Je dirige depuis 1993. J'ai été en responsabilité en France comme à l'étranger, en toutes saisons et avec tous types de publics.



Mes compétences :

Technicité commerciale

Détermination et Efficacité

Rigueur et grande adaptabilité

Motivation. Bilingue français/anglais

Contact clientèle

Ouverture d'esprit et communication

Dynamisme & Convivialité

Formateur