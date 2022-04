Jean-François GOUGUENHEIM

Grand reporter depuis dix ans dans la presse magazine, Série Limitée Les Echos, Le Point, L'Express, "M" Le Monde, L'Optimum, l'Officiel Voyages et de la Mode, Grazia, Ulysse, etc..,je réoriente ma carrière vers ce que furent mes premières expériences professionnelles, à savoir la communication, Relations presse et Relations publiques. Doté d'un excellent carnet d'adresses dans la presse, notamment dans les milieux du tourisme, je souhaite mettre mon savoir faire et mon expertise au service d''une agence ou d'un annonceur



Mes compétences :

Relations presse