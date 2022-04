Jean-François GRAESSLIN

Graphiste et illustrateur ( imprimerie /édition) Designer intérieur / ext et scénographe

( salons , expos et surface de vente) créateur objets funéraires, je suis

également écrivain romancier.

---------------------------------------------------------

AU SERVICE DES ARTISANS DU BATIMENT



- Présenter au client la finalité, avant de commencer

le travail.

Création de visuels pour les Home-stagers, les peintres et

les décorateurs d'intérieur / extérieurs ( 2D/3D)





AU SERVICE DES COMMERCANTS

( enseignes lumineuses, drapeaux,totems, etc...)



- Vous cherchez à relooker votre devanture et façade

commerciale. réalisation de projet de transformation sur

visuels / prix compétitifs.

( Pour la réalisation pratique des travaux, uniquement

dans le Limousin et régions limitrophes)





Consultez:

http://deco-interieur.blogspot.com/

http://visuelsdeco.blogspot.com/



--------------------------------------------------------



COMMUNICATION D'ENTREPRISE et COMMERCES parl'EDITION etla PRESSE



- logos,flyers, affiches, catalogues, plaquettes, etc

Recherche identité visuelle et céation/réalisation de

tous supports ( papier, ou net )

Acccepte travaux à fréquence régulières.



- Pub sur véhicules de service et utilitaires. Semi et total

covering, à l'effigie de votre marque et service.



Consultez

http://www.designetmusic.blogspot.com/



----------------------------------------------------------



AU SERVICE DES NOUVEAUX MARCHES FUNERAIRES.



- Créations et mise au point de produits innovants dans le

domaine des monuments et objets funéraires.

( Cherche à commercialiser/ si intéressé, me contacter)



Consultez :

http://www.funeral-prod.blogspot.com



---------------------------------------------------------



AU SERVICE DE L'INDUSTRIE TEXTILE et des ASSOCIATIONS

(sportives ou de loisirs)



- Création Illustrations pour impression sur T-Shirts



----------------------------------------------------------



AU SERVICE DU SPECTACLE ASSOCIATIF et PROFESSIONNEL;



Réalisation de bande-son de spectacles, comédie musicales

musique de courts ou longs metrages.

Je suis opérateur MAO / édition midi

( Cubase/Nuendo/Abbleton) musicien compositeur et créateur d'identités/paysages sonores (pub radio, etc...)



---------------------------------------------------------



ECRIVAIN et ROMANCIER sous le pseudo KARTEM MONFORT

La plume me démange!



j'ai écrit pour le théatre et continue pour l'Edition.



Consultez :

http://www.kartemonfort.blogspot.com/

http://www.mymajorcompanybooks.com/auteurs/kartem/





et laissez moi vos coms.

contactez-moi au 06 28 06 03 04 ou par mail :

jfrancois.graesslin@wanadoo.fr



Mes compétences :

Créatif

Observateur

RIGOUREUX