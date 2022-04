Jean-François GRANDIN

Ce parcours plus qu'atypique, riche d'expériences très différentes et pourtant cohérentes dans leurs articulations, a été généré par l'envie d'une part d'aller plus loin dans l'exploitation et le développement de mes compétences et d'autre part par le transfert de ces savoir-faire à d'autres domaines d'activités. J'ai finit par exemple par faire du Coaching des Chefs d'entreprises en intervenant auprès d'eux au départ pour la réalisation de Films promotionnels ou techniques de leur société.

Aujourd'hui c'est au travers de B-Sides que je mets mes compétences et mes savoir-faire au service des entreprises et des institutions.



Mes compétences :

Management

Animation d'équipe

Créativité

Animation de réunions

Communication

Innovation

Développement de projet

Dépot de brevet