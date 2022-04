Jean-Francois GRANG

Jean-François et le président fondateur de 2 App à Z, un cabinet de conseil spécialisé sur les technologies mobiles.



2 App à Z offre son expertise de pointe et sa large expérience afin d'aider ses clients à chaque étape de leur stratégie mobile (veille, brainstorming, cadrage, conception architecture, développement et mise en marché). 2 App à Z est aussi l'éditeur d'une plateforme unique de statistiques sur les stores : Storeslytics.com.

Storeslytics suit le classement des apps, leurs mots clés, les ventes et la performance des campagnes marketing pour aider les éditeurs à améliorer leurs positions dans l'AppStore en s'appuyant sur plus de 150 millions de données stockées dans 20 pays dans le monde et collectant 1,35 millions de plus chaque jour.



Auparavant, Jean-François était le responsable de l'offre mobilité chez OCTO pendant plus de 3 ans, une activité qu'il a créé et qui a généré plus de 2,5 millions d'Euros en 2012.

Son rôle était à moitié du développement d'offre et commercial et à moitié technique en tant que tech lead sur de grands projets pour des grands comptes comme Generali, BPCE, MMA, MAAF, Chanel ou Boursorama, Keytarde Bank, ...



Jean-François a partagé son amour pour le mobile dans un grand nombre de conférences : USI Event 2010 &11, Mobile Summit 2012 (BE), Med IT (MA), Agile Tour (FR), ...



Jean-François a été l'un des 500 développeurs du beta program du kit de développement iPhone et a développé la première application de gestion du temps de l'AppStore : iTimeSheet. App vendue plus de 40 000 fois pour sa version payante et plusieurs centaines de milliers de fois dans sa version gratuite. Elle a même été sélectionnée par Apple pour sa campagne publicitaire "iPhone en entreprise" d'Avril 2010.



Jean-François était consultant en architecture chez Solucom. Missions clés :

- Roadmad 2007-2010 des architectures pour la Caisse des Depots et Consignation

- Société Générale : Architecture technique des nouveaux sites de la Société Générale.



Mes compétences :

Conseil

Systèmes d'information

Informatique

Système d'information

Architecture

Management

SGBD

Middleware

iPhone

Mobilité

Développement

Scrum

Architecture technique

AppStore SEO