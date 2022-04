Jean-François GREFFE

Passionné par les chiffres et leurs traitements, je dispose d'une expérience conséquente en logistique (inbound, gestion et tenue de stock, prévision de vente, go-to-market, dispatching)



J'ai participé à plusieurs implémentations informatiques (SAP SD - MM, Cognos 7 et 8, logiciels de traitement EDI ou de gestion de transport de gaz naturel) en tant que key-user et j'ai donné des cours et supports aux end-users.



En tant que Demand Planner et Business Analyst, je suis amené à avoir de fréquents rapports avec les services Marketing, Trade Marketing, Sales et Production en vue d'optimiser la disponibilité des (nouveaux) produits et de limiter les obsolètes.



Mes coordonnées : jfgreffe@gmail.com - Mobile 0032475200045



Je suis ouvert à toute proposition en Europe ou dans le monde et disponible immédiatement.



Mes compétences :

Excel

Prévision de la demande

Autonome et rapidement opérationnel

Vision globale

SAP

Reporting

Administration des ventes

Logistique

TM1

Supply Chain

SAP SD

SAP PP

SAP MM

SAP ECC

SAP BW BEx

Query Studio

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Excel

Cognos Planning

Business Objects