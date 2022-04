Jean-François GRELAUD

Depuis 2012 Directeur d'Agence BtoB - GIRARD-AGEDISS - 85 Les Essarts



------------------------------------------------------------------------

2007 -2011 Directeur d’Agence - Transports MORY TEAM - 91 Forges les Bains

CA 8,5 millions d’€uros (40T/j arrivage – 55 T/j départ)

Gestion de 50 personnes

Gestion technique, administrative et comptable ; Gestion et suivi du portefeuille « Grand Compte » ; Développement du e-commerce ; Recrutement et négociation des sous-traitants dans le cadre de la restructuration ; Gestion du personnel.

------------------------------------------------------------------------

2006 – 2007 Responsable d’Exploitation - Transports GRAVELEAU - 94 Vitry sur Seine

CA messagerie 11 Millions d’€uros – Budget sous-traitant 3,4 millions d’€uros

Gestion de 85 personnes rattachées à la Distribution

Optimisation de la distribution par la mise en place de la rémunération à la performance de la sous-traitance ; Management du personnel et développement des compétences collaborateurs

------------------------------------------------------------------------

2004 – 2005 Auditeur Production & Qualité – Transports GRAVELEAU - 85 La Verrie

Intervenant dans l’ensemble des agences du réseau (France ; Belgique)

Mise en place d’action corrective et contrôle des procédures ; Formateur des équipes exploitation et qualité ; réagencement des flux quai ; remplacements occasionnels des postes d’exploitation.

------------------------------------------------------------------------

2001 – 2003 Responsable d’Exploitation - Transports GRAVELEAU - 28 Janville

Gestion de 35 personnels, gestion du parc ; mise en place et suivi des 35 heures ; réorganisation du camionnage.

------------------------------------------------------------------------

1996 – 2000 Responsable Camionnage – Transports GRAVELEAU - 80 Roye

Organisation des tournées distribution et enlèvement sur la Région Picardie.



Mes compétences :

Logistique

Production

Transport