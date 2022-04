Jean-François GROGNU

Je suis professeur certifié d'économie et gestion depuis 1985.

J'ai exercé dans différents lycées à Riom (63) et Saint-Etienne (42).

Depuis 1997, je suis professeur à l'IUT de Saint-Etienne dans le département "Techniques de Commercialisation".

J'ai pu depuis cette date exercée différentes fonctions au sein du département TC : Responsable de licence professionnelle, Directeur de département .

Aujourd'hui, je suis responsable de la Licence Professionnelle "Marketing et commercialisation des services", licence qui accueille des apprentis pour les former aux métiers de la banque.