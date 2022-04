Jean-François GUESDON

Suite à l'obtention d'un Master spécialisé Banque et Finance au CIFF (Centro Internacional de Formación Financiera) à Madrid en 2007 et de mon diplôme à l'ECE (Ecole de Commerce Européenne) à Bordeaux en 2006, je rentre chez CM Capital Markets en tant que courtier repo et cash court terme (0-5 ans) sur les bonds du Trésor, et lettres de Trésorerie de la zone euro. Après 5 années, j'intègre en juin 2012 All Trading Brokers S.V, oú je gère actuellement un portefeuille de banques françaises, américaines, allemandes et portugaises. J'accompagne mes clients dans leurs opérations d'achat ou de vente sur la dette eurogovies de 0 à 30 ans. Je maintiens cette forte relation de confiance en les rencontrant régulièrement à Londres, Paris ou Lisbonne.



Mes compétences :

Anticipation

Autonomie

brokerage

Ecoute

Rapidité

Rapidité d'exécution

Sens de l'équipe

Broker

Fléxibilité

Proactif

Sens analytique