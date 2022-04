Jean-François GUILLEMET

9 années d'experience chez Faurecia (équipementier automobile, 60 000 employés) où j'ai débuté en avril 1999 par un stage de fin de DESS Contrôle de Gestion a Nantes.

Mon experience a debuté par un poste de consolidation du Reporting, avant de prendre en charge le Controlling d'une Division nouvellement créée en 2000. Apres ces deux experiences dans les Services Centraux, j'ai exprimé le souhait de découvrir le Controlling en usine, coeur de notre metier; J'ai donc débarqué a Barcelone en janvier 2002 comme Controleur de Gestion Industriel. Lorsque le Controleur Financier de l'usine a quitté la société en aout 2004, il m'a été proposé de prendre sa place, poste que j'occupe actuellement; Je suis donc responsable de toute la partie Finance de l'usine (40 millions d'€ de CA, 350 employés). J'ai a ma charge une petite equipe dynamique composée d'un Controleur de Gestion Industriel, deux Comptables et un Acheteur

Après ce long parcours dans l'industrie automobile; je souhaite réorienter ma carrière vers l'économie solidaire et coopérative. Je considère que l'on doit urgemment rebatir un modèle de société axé sur l'Humain et le respect de l'environnement. Une croissance infinie est impossible sur une Terre finie;



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Cooperative

Écologie

Economie

Education