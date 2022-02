Eugénie GUILLEMET

Enfin, le moment est arrivé ! Apres une longue réflexion puis une formation de 1 an, je suis passée de correspondante en prévention des risques à thérapeute conjugal.



Et ces deux métiers ne sont pas si éloignés ! En 10 ans de prévention des risques, je me suis attachée à faciliter au mieux lécoute et la communication entre les salariés. (les documents réglementaires cest bien mais ces deux aspects sont bien plus prioritaires selon moi pour obtenir des résultats!)



Donc le contexte change, mais les difficultés restent les mêmes ! Pendant ma formation, je me suis même dis : « Oh ça, ça maurait été utile en prévention des risques! »



Lécoute, la communication, la bienveillance, cest la base de tout.



Après les salariés, je me concentre maintenant sur les couples en difficultés.



Je compte sur vous pour partager au maximum, se faire connaître nest pas une mince affaire ! Un petit coup de pouce est toujours apprécié !



Je suis basée à Besançon mais je propose des consultations à distance.



Merci à vous