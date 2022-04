Jean-François GUILLON

Graphiste free lance.



Collaborateur régulier de L'Officiel de la mode et de la couture (Jalou Media Group), je réalise également des publications diverses (livres, catalogues d'art, cartons d'exposition, annonces presse, web) pour des clients issus du monde de la culture, du luxe ou des medias. Issu des Beaux-Arts de Paris, je mène également une carrière professionnelle dans le domaine des arts plastiques.



Clients :



L'Officiel de la mode (Jalou Media Group)

Jalou Production

L'Oréal

IACCCA (Association internationale des fondations d'art contemporain)

Ligne 4 (agence de web-reportages) avec Arte.fr, le Monde.fr

Les Arts Décoratifs

Artevia

Les films d'ici

Maje



Mais aussi...

Scéren CNDP (Ministère de l'Education)

Ministère de la Culture - Délégation aux Arts Plaqtiques

Ministère de la Santé et des sports

Isthmes éditions (Photo, design, art contemporain)

Ensemble Lidonnes

Galerie Baudoin Lebon (Art contemporain, photo)

Le Café français (Bruxelles)

ABN Amro (collection photo)

Neuflize Vie (collection photo)

Ville de Biarritz - Festival Photo et Vidéo

Hôtel Marceau-Bastille

Ivre d'images

etc...



Presse:

Jalou Media Group

Bayard

Groupe Bauer

IXO Publishing

Paris Capitale









Mes compétences :

Art

Graphiste