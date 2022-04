Jean-François GUYOMARCH

Diabète de type 1, Crohn, Hashimoto, ..., ne restez pas démunis face aux maladies auto-immunes. Rejoignez AIPanda.



Aurélie : Naturopathe et fière auto-immune warrior depuis 1996 a créé AIPanda pour aider tourtes les personnes atteintes de ces maux.

La particularité d'Aurélie est qu'elle n'est pas une thérapeute comme les autres puisqu'elle est elle-même concernée par les maladies auto-immunes (elle sait donc de quoi elle parle !). Elle allie sa grande expérience à la science qui lui ont permis d'avoir des résultats extraordinaires afin de partager ses connaissances et astuces sur la vie avec toutes les personnes concernées.

Vous découvrirez sur son site l'AIP (Auto Immune Protocol) qui est un mode alimentaire (et un peu plus) qui a pour but de faire taire ou mettre sous contrôle les pathologies auto-immunes. Mais pas que, car l'AIP c'est bien, mais il faut le compléter et c'est là que vous profiterez de toute l'expérience d'Aurélie.

Et si vous n'êtes pas concernés par ces maladies (tant mieux pour vous), vous désirez peut-être perdre du poids? Vous avez déjà effectué de nombreux régimes, vous avez perdu du poids et .... repris un peu plus de ce que vous aviez perdu ! Malheureusement, c'est un cas classique. Aurélie peut vous coacher à travers un rééquilibrage alimentaire qui va vous permettre de maigrir efficacement, sans frustration et durablement.



Mon rôle ? Vous faire découvrir AIPanda.