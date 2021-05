Laurent GUYOMARCH

• Plus de 15 ans d’expérience en contrôle de gestion en environnement international,

• Une triple compétence : contrôle de gestion, audit et comptabilité,

• Management (6 collaborateurs),

• Excellente maitrise des outils informatiques,

• Acteur majeur sur des projets d’implémentation d’ERP (SAP et Movex),

• Chef de projet Implémentation de COGNOS TM1,

• Anglais courant (Niveau Advanced C1-2 / Cours intensif Sydney, Australie).



Mes compétences :

Business Analysis

Controlling

Contrôle de gestion industriel

Costing

Sap

Movex

Cognos TM1

Cognos Planning / Analyst

BW analysis

Hypérion Essbase

Comptabilité