Sébastien FLEURY

En informatique, j'ai rapidement étudié les solutions en profondeur pour assurer leur interopérabilité. En alliant mes connaissances en développement, système et réseau je me suis spécialisé dans la gouvernance des systèmes d'information.



J'interviens en tant que responsable informatique chez SIS-France, éditeur de progiciels dédiés aux systèmes de gestion de l'urgences des SAMU, SDIS, aéroports et sites sensibles.

L'attrait majeur de ma fonction se situe dans la diversité des projets à mener, la proximité avec tous les métiers de l'entreprise et l'envergure des missions.



En étant très impliqué dans les trois projets de déménagement de nos sites (Paris et Aix en Provence) et la fusion/scission d'entreprise, j'ai ainsi démontré mon savoir faire en coordination et gestion de projet.



Membre fondateur et trésorier de La Compagnie Jongle&Ris mes activités annexes sont pleines d'intérêts artistiques. http://www.jongle-ris.org



Développeur principal de l'application Gardening Manager disponible sur Android Market, ce projet de veille technologique cible les jardiniers 2.0: http://www.gardening-manager.com



Mes compétences :

Linux

SAN

Virtualisation

Android

Réseaux d'entreprises

DSI

Dématérialisation

Réseaux

Responsable informatique

Chef de projet

Datacenter