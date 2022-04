Jean-François HARTWIG

Chez Optimize 360, nous aidons les entreprises indépendantes à tirer le meilleur parti du web.



Etre en 1ère place dans les recherches Google, optimiser son référencement naturel dans les moteurs de recherches (SEO), bien utiliser la publicité on-line (Google AdWords et facebook), générer du trafic pour alimenter son site internet, utiliser efficacement les réseaux sociaux, gérer sa e-reputation, tous ces éléments de la stratégie digitale sont de formidables leviers de croissance.



Alliant excellente connaissance du business et expertise digitale, j'aime accompagner des patrons d'entreprises, des commerces indépendants, des start-ups pour mettre en place des solutions pragmatiques.



Si vous souhaitez en savoir plus, SVP contactez-moi par mail: jf.hartwig@optimize360.fr



Mes compétences :

Direction générale

Luxe

Marketing

Management

Stratégie digitale