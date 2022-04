Jean-François HENNETTE

Gestion de projet (pilotage d'équipe, coordination / planification / cadencement des travaux / budget / stratégie de mise en production / migration / recette / etc.)

** Projet d'intégration

** Projet de migration de systèmes

** Projet de certification dynamique / recette applicative

** Audit et stratégie IT

** Etude d'organisation et optimisation de processus

** Conduite du changement et Formation

- Domaines d'intervention :

** Paiement et Gestion des flux (payment factory / SEPA / Sécurisation des flux)

** Cash Management

** Trade Finance

** Securities Services (conservation titres, référentiel valeurs, OTC, OST, Distribution

OPCVM, etc.)

- Secteurs : Banques / Assurance / Industrie (Direction Financière)

- Réglementation : SEPA, DSP, EMIR, Dodd Frank / FATCA



Mes compétences :

Conseil

finance

banque

consultant

rigoureux

cash management

dynamique

Conduite du changement

Gestion de projet

Management

moyens de paiement

SEPA

Formation

Vente

Communication