Jean-François HENROTTE

Domaines d´expertise au barreau:

Membre du Conseil de l´ordre du barreau de Liège (2009-2011, 2014-2016).

Past-président des commissions Communication, TIC et Parrainage l´Ordre des avocats du barreau de Liège.

Ancien vice-président de la commission déontologie de l´Ordre des avocats du barreau de Liège.

Ancien intervenant au Centre de formation professionnel du barreau de Liège - cours TIC.

Ancien membre de la commission e-barreaux, communication, déontologie et vie privée de l´Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Membre du comité du droit des technologies de l’information du Conseil des barreaux européens.

Vice président de la commission vie privée et droits de l'homme numérique de l'UIA



Domaines d´expertise professionnelle en dehors du barreau:

Membre du comité des utilisateurs du système d´information Phenix

Assesseur juridique suppléant du Conseil provincial de Liège de l´Ordre des Architectes

Directeur de la Revue du Droit des Technologies et de l´Information (anciennement Revue Ubiquité).

Directeur de la collection Lexing - Technologies avancées & Droit

Membre du comité de rédaction de la Revue "Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles" (J.L.M.B.).

Membre du comité de rédaction des Cahiers de droit immobilier (1999-2002)



Compétences

- DROIT DE L´INFORMATIQUE, TECHNOLOGIES DE l´INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (Protection de la vie privée, ...)

- PRATIQUES DU MARCHE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

- PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

- IMMOBILIER (biens, copropriété, expropriation, baux, ...)

- CONSTRUCTION