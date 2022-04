Laurence LEGRIS

Directeur Juridique, de l'Ethique, de la Conformité et Délégué à la Protection des Données (DPO) pour le Groupe Accenture en France, Belgique, Hollande, Luxembourg, Maroc et Ile Maurice - Membres du Comité de Direction France et de la Région

Responsable de la conformité des différentes entités et de la localisation des programmes globaux

En qualité de "Senior Legal Business Partner" en charge d'animer les équipes juridiques de la région et de conseiller le management sur l'ensemble des sujets (plus de 60 juristes experts)



Conformité (Loi Sapain II, programme anit-corrupption, représenants d'intérêts, concurrence) - Informatiques et Libertés (données privatives - GDPR/RGPD), droit des sociétés (M&A), droit des affaires, droit social,, support aux achats et aux différentes directions - Management de trois personnes en France et de quatre personnes à l'étranger (Maurice et Bucarest)



Administrateur de l'Association des Data Protection Officer (ADPO) - Co-auteur du livre "Data Protection Officer - Une fonction nouvelle dans l'entreprise" Edition Lexing



Mes compétences :

Négociation

Droit des nouvelles technologies

Droit

Droit des affaires

Management

Droit social

Compliance

Droit de la concurrence

Données privatives - GDPR

Loi Sapin II

Droit des sociétés

Conformité

M&A

Droit des contrats

Loi Sapin - Anti-corruption