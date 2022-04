Laurence LEGRIS

Directeur des Affaires juridique, de la "Compliance" et de l'éthique pour la quatrième région du groupe Accenture (France, Belgique, Luxembourg et l'Ile Maurice), je gère les domaines propres à une direction juridique corporate tels que le droit des sociétés, les contrats achats et le conseil au management. En outre, je suis responsable de la Compliance au niveau local tant par la mise en oeuvre des programmes globaux (ex corruption) que par le développement de programmes locaux tels que la conformité au loi relatives aux données privatives en relation avec la CNIL ou la réglementation anti-concurrence. Je suis membre du comité de direction pour la France et pour la région.



Mes compétences :

Compliance

Données privatives

Anti-corruption Loi sapin

Éthique

Concurrence

Droit du travail

Droit des affaires

Droit des sociétés