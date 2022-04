Catherine JESTIN

Depuis Mars 2020: Airbus (Toulouse)

Group Chief Information Officer



Juillet 2013 - Février 2020 : Airbus Helicopters (Marignane)

Chief Information Officer



Mai 2007 - Juin 2013 : Alcan Inc. puis Rio Tinto (Paris puis Montréal)

Plusieurs rôles de vice-présidente à la direction des systèmes d'information: direction du Centre de Compétences Partagées des Applications, direction des systèmes d'information pour la région Amériques, direction des relations avec les clients internes, de la stratégie informatique, ...



Août 1990 - Mai 2007 : Accenture (Lyon puis Paris)

Multiples projets de mise en oeuvre de systèmes d'information (SAP, PeopleSoft, SAS, ...), de définition et de mise en place de nouvelles organisations (centres de services partagés, externalisation, ...) pour des clients industriels et plus particulièrement dans les industries du pétrole, de la chimie, de l'acier et de l'électricité.



Mes compétences :



Industries:

Aéronautique

Minière

Métal

Pétrolière

Chimie

Electricité



Fonctions:

Achats

Finance

Contrôle de gestion

Ressources humaines

Production

Logistique

Ventes & Marketing



Autres:

Systèmes d'Information

Gestion de projets

Organisation

Externalisation



Logiciels:

Peoplesoft

SAP

Dassault Systèmes

Windchill