Stéphanie BLAVIER

Depuis plus de 10 ans, consultante et membre de la Direction des Ressources Humaines au sein de sociétés innovantes et en forte croissance ou en situation de transformation profonde, dans le monde du Conseil, de l'Informatique et des prestations intellectuelles.



Mes responsabilités : les Ressources Humaines, l'Organisation et les projets de Transformation.



Mes valeurs : l'Engagement, l'Esprit d'Equipe et l'Agilité.



Mes compétences :

Human Performance

Human Capital

HR Transformation

Team management

Compensation & Benefits Program

HR Outsourcing

Business Process Outsourcing

Training Program

Skills & Competencies Management

Labour Legislation

Project management

Social Harmonization