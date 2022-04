Jean-François HIOLIN

LEASEO MANAGER : Le logiciel dédié à la gestion locative longue durée des biens d'équipements et du médical professionnel.



LEASEO MANAGER a été mis en production en septembre 2004 pour répondre aux besoins de ma première société LEASEO, spécialisée dans la location longue durée des actifs technologiques.

L'objectif était de répondre aux exigences du métiers de loueurs en réduisant au minimum la saisie et le travail du middle office, tout en donnant un maximum d'outils aux services commercial et comptable.



Depuis janvier 2015, c'est la société JFH Conseil qui propose aux loueurs indépendants et aux captives, la solution LEASEO MANAGER.

Un logiciel dédié pour gérer :

- vos offres de location

- vos demandes de location

- vos contrats de location

- vos cessions de contrats

- votre facturation

- votre base contacts

et avec une boite à outil qui vous propose :

- un calculateur

- des statistiques

- une bibliothèque documentaire

- un module pour la gestion des droits



"La véritable recherche de création de valeur d'une entreprise intervient en utilisant une solution, non en la possédant à tout prix"