Jean-François HOERLÉ

Diplômé en Master Marketing/Communication et en Master Management Franco-Allemand, je suis responsable du service Marketing de la société ETESIA depuis 1998. Et jusqu'en 2007, j'étais en charge du marché suisse en plus de l'activité marketing. ETESIA conçoit et fabrique du matériel professionnel d’entretien des espaces verts qu'elle commercialise dans une trentaine de pays.



Marié et père de 2 enfants, je suis passionné par les voyages et l'Histoire.



Mes compétences :

Mailing

Commercial export

Communication

Marketing

International

Industrie

Adobe Photoshop

Emailing

Études de marché

Sondages

Géomarketing

Lancement de produits

Gestion de projet

PLV

Management