Jean Francois HOLLNER

Management du service DATA dont les différentes activités sont :

- le développement des outils internes de production, de gestion commerciale et de CRM

- la maintenance des systèmes des sociétés de la holding PADAM (ITL, ITL Atlantic, Clic & Site, La Cigogne Gourmande, Nouvelle COOP d'Alsace)

- l'hébergement d'adresses postales et leurs traitements (RNVP, Dédoublonnage, enrichissements, scores)

- les traitements de déduplication pouvant comporter plus de 100 fichiers et quelques millions d'adresses

- le développement de la gestion commerciale dédiée à la VAD et l'e-commerce : Ebow (www.ebow.fr)

- le datamining et l'élaboration de scores sur mesure (SCoreo]

- les traitements liées à la liste PACITEL



Gestion du respect de la législation en tant que CIL (Correspondant Informatique et Libertés) :

- mise à jour de la liste des traitements

- rédaction du bilan CIL annuel

- vérification du respect des procédures



Responsable Qualité : Norme ISO 9001:2008

- Mise en place de la norme et relations avec l'organisme de certification

- Rédaction / Evolutions du Manuel Qualité et procédures/enregistrements du Système de Management de la Qualité

- Rédaction / Validation des modes opératoires.

- Suivi des non conformités

- Contrôle du respect des obligations



Mes compétences :

Hyperfile

Gestion administrative

Édition de logiciels

Deduplication

Management

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Adresse postale

Windev

Oracle + PLSQL

RNVP

Listbroking

Correspondant Informatique et Libertés

Norme ISO 9001 V2008

Gestion de la qualité