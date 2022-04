Jean-Francois HOUÉE

Ingénieur SUP'OPTIQUE ( 1983) [Ecole Supérieure d'Optique (91-ORSAY)]



Généraliste : 32 ans d’expériences diversifiées dans des Activités de conseil (15 ans) et dans des activités techniques et industrielles de Haute Technologie (17 ans)



Responsabilités exercées :

Management, Conseil, Direction de projets,

Conception Développement, Production & Essais, Qualité



Engagement, Rigueur, Curiosité d'esprit.



COMPETENCES (en environnement grande entreprise et PME)

- Développer une activité opérationnelle dans des activités de conseil, techniques ou industrielles

- Développer la clientèle d’une entreprise (Entités de grand groupe ou PME)dans le cadre d'une stratégie de diversification, comme apporteur d’affaires, notamment en nouant des partenariats avec des start-up et PME innovantes et prometteuses

- Conduire des missions de développement économique territorial (revitalisation, reconversion de sites industriels)

- Conseil pour le développement de PME (Stratégie de croissance vers ETI, Finance, partenariat)

- Auditer des situations, proposer et conduire des plans d’actions internes et externes en matière de conduite de projets et de développement de nouveaux marchés

- Diriger les Etudes et les Développements dans des activités de haute technologie (Optronique, Optique, Laser)

- Diriger une Direction Logistique et Industrielle dans un environnement de haute technologie (Optronique, Optique, Laser)

- Manager des équipes pluridisciplinaires dans des contextes complexes (fusion, projets critiques)

- Conduire des Projets Transverses (Installation ERP, Transferts d’entreprise, Certification ISO)





PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 01 Mars 2012, Directeur Général du cabinet GERIS consultants

Cabinet spécialisé dans le traitement des mutations économiques et des adaptations de l'emploi des grands groupes industriels. Le cabinet est une filiale 100% Thales agissant aussi pour des clients industriels et institutionnels (délégataire de service public)



2005-2012 GERIS Consultants (Groupe Thales)

Consultant en développement économique territorial

Conduite de missions de Revitalisation économique par le soutien aux PME en développement (Avec le concours de Partenaire Bancaire - Crédit Agricole, Crédit Mutuel, HSBC,...)

Conduite de la politique territoriale pour l'emploi pour le compte des entités françaises de Thales (Audit de la politique territoriales des 27 sites de Thales implantés hors Région Parisienne, et des 8 sites DCNS)

Conduite de mission type GTEC



2001 - 2004

Thales Missions & Conseil Consultant en directions de projets

.Conduite de grands projets avec les méthodologies adaptées

.Audit de situations, recommandations et pilotage de plans d’actions d’amélioration



1999 - 2001 Thales-Laser

Directeur logistique et industriel (yc Achats)

.Réorganisation de la « supply chain » dans un environnement de changement de direction et de transferts d’une entreprise de haute technologie du domaine civil



1996 - 1999 Thales-Angénieux (42 St-Héand)

Directeur du Département Défense et Aérospatial

.Pilotage la stratégie d’une activité de haute technologie

.Management des projets et de la relation commerciale d’une entreprise

.Pilotage les développements techniques et la performance industrielle du domaine



1989 - 1995 Thales-Optronique

Chef du service Conception Optique

.Direction des études et des développements de systèmes de haute technologie

.Pilotage de la stratégie et du business amont du métier optique (prescripteur des achats)



1984 - 1989 Thales-Optronique

Ingénieur Méthodes et Essais

Soutien technique en Production et Chiffrage des nouveaux projets industriels (Optronique Rafale, Pod de reconnaissance)

Management d’une équipe d’intégration de nacelles de désignation laser en salles propres



Mes compétences :

Conseil

Développement

Développement économique

Electronique

optronique

PME

Stratégie