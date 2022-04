Anesthesiste reanimateur secteur 1 depuis 1976...retraite encore en activite a 2/3 de temps

Ex medecin DIM ex president de CME ex president de CLIN ex administrateur de clinique

Mon but defendre la medecine liberale et au dela la medecine dans le secteur public dans une complementarite intelligente et renovee...en dehors de la lutte des classes qui contunue a l'empoisonner.