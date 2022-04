Jean-François HUMMEL

Acteur du changement, au travers d’une trajectoire internationale dense et balisée d’enjeux stratégiques, au sein du ministère de la Défense, j’ai éprouvé à 45 ans le besoin d’évoluer.



J’ai alors choisi de rejoindre le monde de l’entreprise, où j’ai présidé durant plus de sept années à la destinée d’une société que j’ai reprise, structurée, développée puis cédée à un stade très prometteur de son évolution.



Enthousiasmé par les valeurs de la fédération ENVIE, j’ai adhéré fondamentalement à la vision d’une société équitable qui reconnaît, respecte et donne sa place à l’individu, et au sein de laquelle l’inclusion est au cœur des préoccupations d’une entreprise responsable.



Ces valeurs et cette vision, que j’ai eu à cœur de développer au travers de mes expériences passées, constituent le fondement de ma démarche auprès de la fédération ENVIE, où j’exerce aujourd’hui au poste de Directeur Général, entouré d’une équipe motivée et d’entrepreneurs engagés dans des projets d’avenir.



Mes compétences :

Coordination SSI

Sécurité incendie

Diplomatie

Négociation

Développement commercial

Marketing

Leadership

Gestion de projet

Conduite du changement

Anglais courant

Pilotage d'entreprise

Gestion de projets internationaux

Relations internationales