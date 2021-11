Mathias HUMMEL

Jeune diplômé du Master en Management de l'Institut National des Télécommunications, je me suis spécialisé durant ma dernière année d'étude en Ingénierie des Systèmes d'Information.

A ma sortie de l'école en Février 2011, j'ai donc rejoint le cabinet Solucom en tant que consultant en Transformation du Système d'Information.



J'ai débuté mon expérience chez Solucom par une mission d'accompagnement au dialogue compétitif pour le choix d'une solution de dossier patient au Centre Hospitalier Régional d'Orléans.

Depuis Juillet 2011, j'accompagne l'Unédic sur son programme de refonte SI en tant que PMO Opérationnel et assistant à maîtrise d'Ouvrage sur les projets SI RH et GED.

En parallèle, j'ai travaillé pour la société Eurostar de Janvier à Mars 2012 sur une étude d'impacts liée au renouvellement des rames sur le SI de Distribution.