Parfois, quand je marche dans la rue je pense que tout est écrit, alors je me souviens de cette petite phrase "l'Histoire est ce qui révèle la nature de l'Homme - La construction poétique de l'espace - Louis.L.Kahn", je marche encore et m'aperçois alors, qu'au contraire tout reste à faire.



Mes compétences :

Utilisation de logiciels spécifiques

Méthodique et organisé