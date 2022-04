Jean-François JABIN

Compétences clés

- parfaitement bilingue français/anglais

- totalement autonome

- solide expérience de la création, de la restructuration d'entreprise et de l'atteinte des objectifs

- pratique confirmée de la planification stratégique et organisationnelle et de sa mise en oeuvre

- expérience approfondie des grands comptes, de la direction d'équipes et de projets.



Cursus

- 1999/2008 Directeur Général ERTOP (tôlerie fine de précision)

- 1996/1998 Directeur associé SITUB (mobilier de collectivités)

- 1991/1996 Adjoint du Président Europe Times Mirror Training Europe (réflexion stratégique appliquée à la formation professionnelle en ventes, service et management)

- 1988/1990 années sabatiques pour passer une thèse de psychologie

- 1984/1987 Directeur Général ISS (nettoyage industriel, transports de fonds, espaces verts)

- 1981/1984 Directeur France BEECHAM Cosmetics (marques: Lancaster, Léonard, Davidoff, Montana)

- 1976/1981 Adjoint du Vice Président Europe BECTON DICKINSON (matériels médicaux, chirurgicaux et de laboratoires)

- 1971/1975 Directeur Adm/Fin. Europe BECTON DICKINSON

- 1968/1971 Contrôleur Financier SCOTT PAPER (papier à usage domestique)



Mes compétences :

Anglais

autonome

Bilingue Anglais Français

Commerciale

Français

Mobile

Polyvalent