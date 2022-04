Jean-François JACOB

"Self-made-man", d'un caractère décidé et fonceur, j'ai toujours orienté mes choix dans le but de me faire plaisir dans mon travail et d'en apprendre toujours plus ...



Je suis quelqu'un de très ouvert, qui a la gniac, un épicurien, ayant le goût des autres, très curieux et dynamique, qui aime voyager, rencontrer des personnes de divers horizons et me dépenser en faisant du sport.



Ma vision du commerce, c'est le développement de partenariat humain, fiable et durable avec tous mes interlocuteurs (en interne, mes clients, mes prospects, mon réseau, mes partenaires, ...)



Actuellement, je suis en poste dans une ETI Française spécialisée dans la conception, fabrication de produits de connexion, d'alimentation, d'accessoires et solutions de gestion pour l'éclairage public jusqu'à des l'intégration SmartCity.



Ma fonction me permet aujourd'hui d'associer mon goût pour la technique, le commerce et l'international.



Mon rôle est de tisser une réseau de partenaires afin d'être représenté et être prescrit sur tout l'Europe par des :

- Distributeurs / Agents / Revendeurs

- Fabricants (OEMs)

- Intégrateurs GRD / Installateurs

- Collectivités / Syndicats intercommunaux d'énergie

- Bureaux d'études et Concepteurs lumière



Actuellement, mes souhaits s’orientent vers le développement commercial Export, le management d'une équipe commerciale, la coordination des ventes et/ou le développement d'une solution innovante.



Mes compétences :

Transport

Logistique

Grands comptes

Appel d'offres

Relation clientèle

Microsoft office

Prospection commerciale

Développement commercial

Analyse de données

B to B

Oenologie

B2C

Marchés publics