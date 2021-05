Jean-François JENNI

De formation technique (Micromécanique), je suis auditeur professionnel indépendant sous mandat avec (Bureau Veritas Suisse) ainsi que consultant en pour les entreprises Cabinet Conseil Jenni & Cie et InCert Sarl.

Je suis spécialisé dans toutes les tâches en ce qui concerne l'audit ou la mise en place de systèmes de management, qualité, environnemental, sécurité et santé.

J'ai mis en place de nombreux systèmes de tous types.

J'ai audité de nombreuses entreprises de toutes natures.



Mes intérêts privés sont:

L'écriture (J'ai actuellement 5 romans édités "L'Aigle éparpillé, Le Sang et la Lumière, Le Sable et l'Enfer" " Le 8ème péché capital","le Trou dans la poche".



Les arts martiaux: Que je pratique de moins en moins (Karaté)



Mes compétences :

Ecrivain et Poete

Consultant

Auditeur IRCA