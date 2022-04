Jean-François JENNI

Sa carrière débute en 1969 dans les domaines technique et commercial à Genève. En 1978 il est responsable des ventes dans des activités industrielles, entre en contact avec ISO et commence à s’intéresser aux exigences normatives.

En 1989, il devient chef de groupe des contrôles qualité industriels auprès de la SGS et se forme en tant qu’auditeur en qualité de produits et systèmes de management de type ISO (9001 et 14001) et surveillance et études de projets.

En 1999, à la demande d’un comité de personnalités du monde de la police et de la justice, il crée une norme de certification nommée OCF (Organise Crime Free). Il a en outre organisé de nombreuses formations en relation à l'éthique des affaires. Depuis juin 2010, il participe au développement de d'InCert Sarl, qui propose la mise en place d'un label "EntrEprisEthic" basé sur les 7 axes de l'ISO 26000. Son passe temps est l'écriture de romans, dont deux sont publiés aux éditions Mélibée et sont disponibles sur le net.

Jean-François est titulaire d'un Certificat Fédéral de Capacité et d'un Certificat de fin d'études en Micromécanique. Il vit à Genève avec sa femme et ses enfants.



