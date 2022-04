Laurence LALLEMENT

Après 8 ans d'exercice de la profession d'Avocat (droit des affaires), puis 6 années en tant que Directrice Générale d'un groupe spécialisé dans la Franchise (Enseignes dans la Beauté et la Restauration), j'ai décidé de prendre, en 2011, une année sabbatique en Chine, afin de me consacrer à ma passion de l'écriture et de l'action humanitaire...



En Juin 2012, j'ai crée une agence de communication spécialisée en contenus rédactionnels avec une amie journaliste. Je dirige également deux magazines de marques, tirés en France, à 120 000 exemplaires chacun. L'un à la ligne éditoriale féminine et ludique et l'autre à dominante culinaire et gourmande.



En parallèle, Je me suis beaucoup investie dans l'humanitaire depuis 3 ans auprès d'associations en Chine (en faveur de la scolarisation des enfants issus des minorités ethniques) puis au Vietnam (en faveur des orphelins et des plus démunis).



Afin de poursuivre cet engagement, j'ai crée ma propre association Coeur & ACT, il y a quelques mois, dont la mission est de répondre aux besoins humanitaires en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'enfance, l'éducation et la formation, la lutte contre la précarité et la médecine humanitaire.



Le reste de mon temps est dédié à l'écriture : Mon premier roman "Coupable Hérédité" est sorti en Octobre 2013, le deuxième sortira dans quelques semaines. Un ouvrage sur l'humanitaire est en cours d'écriture. J'ai cédé tous les droits de mes livres à mon association.



