Jean-François JOSSEAUME

MANAGEMENT



- recrutement, intégration et formation des équipes.

- entretiens d'évaluations et détection des potentiels.

- organisation et animation des réunions.

- interface entre le siège et le réseau.



VENTE / GESTION



- identification des axes de progrès et mise en place des plans d'actions.

- détermination des objectifs quantitatifs et qualitatifs.

- prospection, vente, négociation de contrats, suivi commercial.

- mise en place de la politique commerciale



ASSURANCES

- visites de risques, analyse, projet, souscription

- animation et formation des agents,collaborateurs

- analyse des indicateurs commerciaux, de rentabilité



Mes compétences :

VENTE

ASSURANCE

MANAGEMENT

COMMERCIAL

DISTRIBUTION