Jean-François KENNIS

Janvier 2018 Retraite



Mai 2013- Déc 2017 AFPA, Cherbourg site Equeurdreville

Formateur en Automatisme et Electricité auprès de personnels AREVA NC, EDF et pôle emploi



Mars 2012- Avril 2013 AKKA-Technologie chez Euriware pour AREVA Beaumont-Hague

Modification de Programme Automate



Mars-Nov 2011 DCNS Cherbourg

Responsable de l'inventaire bisannuel chantier



Sept-Déc 2009 AFPA, Cherbourg site Equeurdreville

Formateur auprès de personnels AREVA NC



Avril 2009 AREVA, Beaumont-Hague

Automaticien stagiaire



2006-2008 Gestionnaire de 3000 équipements de mesure

2004-2005 Technicien de planification

2002-2006 Correspondant Qualité et Environnement

1978-2003 Pilote d’une équipe



Mes compétences :

Automatisme

Électronicien

Gestionnaire