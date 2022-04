Jean-François KENNY

Mon rôle est de nouer de nouvelles collaborations et de pérenniser celles qui m'ont été confiées.



Mes actions commerciales concernent tant la protection de l’entreprise (dommages aux biens, responsabilité civile, automobiles, transport…) que celles des dirigeants et des collaborateurs (responsabilité civile, assistance, accidents du travail, frais de santé, prévoyance, retraite…).



Nos plus-values:

* Rendre simples les assurances de votre entreprise.

* Une équipe d'experts-métier dédiée à votre accompagnement



N’hésitez pas à me contacter pour échanger autour de la politique de gestion des risques au sein de votre structure.



jean-francois.kenny@verlingue.fr / 06 75 00 83 38.



Mes compétences :

Commercial

Assurances