Jean-François KNEIB

Pour me présenter, je citerais Jean-Paul Sartre « l'homme est un perpétuel projet », car constamment en apprentissage, en formation, en changement.

Cela amène une remise en question de ce que l’on est et permet de rompre avec ce que l’on était pour devenir ce que je dois être et dois faire.

Cette présentation est peut être très singulière, mais elle donne le secret de s’approprier le besoin du client, son rôle dans un projet et ce que demande le traitement de l’information, une perpétuelle adaptation.

Je suis au service du besoin comme tout Chef de Projet



Mes compétences :

Gestion Projet

Merise

SADT

UML