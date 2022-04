Jean-François KOLA

Consultant exerçant en mode projet au sein d'Actalians, OPCA des professions libérales, de l'hospitalisation privée et de l'enseignement privé hors contrat.



J'apporte un appui technique en matière de RH, compétences et formation aux clients internes et externes de la chaîne de valeur d'Actalians.



A ce titre, j'accompagne les changements liés aux projets mis en place, en recherchant l'adhésion des diverses parties prenantes tout au long du projet ou en traitant les inerties.



Mon métier de consultant - chef de projet se résume dans le triptyque suivant que je mets en oeuvre systématiquement lors d'une commande:

1. Recueil de données sur le périmètre du projet : recherche documentaire, entretiens avec les parties prenantes du projet, enquêtes quali et quanti auprès des clients internes ou externes, partenaires sociaux des branches professionnelles...

2. Analyse des données, formulation du diagnostic et choix d'un angle pour le projet

3. Formulation d'une proposition d'intervention : cahier des charges du projet et plan d'action, avant sa mise en oeuvre effective.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Stratégie RH

Formation

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Gestion de carrière

Conduite de projet

Analyse de pratiques

Développement RH

Développement professionnel continu

Rédaction de programme DPC

Diagnostic RH

Conseil en organisation

GRH