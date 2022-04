Bonjour à tous et à toutes,

Je suis Jean François KONAN Étudiant en Criminologie Master II, je suis présentement à la recherche d'expérience dans des structures afin d'y apporter mon grain de sel et d'acquérir d'autres expériences que je sais seront fort enrichissantes pour moi. Je puis vous dire que je suis travailleur sans complexe et pouvant travailler sous pression. Aussi ayant une formation académique pluridisciplinaire je m'adapte à toutes activités se présentant à moi.

J'aime le sport de préférence la basket bal, le scrabble, les voyages, la cuisine.

j'ai aussi pour leitmotiv " l'union fait la force " afin d'obtenir de meilleurs résultats.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines